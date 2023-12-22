台灣彩光科技公司（TCO）成立的SemiLux International控股公司（股票代號：SELX），預計於2024年1月在美國那斯達克交易所掛牌上市，SemiLux／TCO掌握台灣半導體垂直供應鏈整合與矽光子等技術，上市後，可望朝市值逾5億美元的獨角獸公司邁進。
台灣彩光於21日舉行那斯達克上市前記者會，SemiLux International控股公司董事會主席兼共同執行長張永朋指出，台灣彩光於2009年由三位創辦人共同成立，迄今已近15年，過去在雷射光學元件的開發，成功打入歐系等知名車廠原廠供應鏈。
台灣彩光於竹科與中科分別都有研發與製造中心，近年來專注於AI晶片設計、雷射應用模組及其關鍵元件，主要技術為自動駕駛智慧車燈與光電感測器等解決方案。
為了投入快速發展的自動駕駛汽車產業，台灣彩光於2023年7月正式成SemiLux International控股公司，並推動在美上市案。
張永朋指出，SemiLux已通過美國證監會的審核，預計於2024年1月美國掛牌上市。他預期，在那斯達克上市後，將更能整合資源，公司在無人機、安防及智慧車等市場扮演關鍵角色。
該公司在研發方面，與國立中興大學共同推進光達感測器和智慧車燈的矽光子等技術，亦積極展開與全球客戶的合作，共同開發和生產高精度光電感測模組、AI晶片加速器設計及後端應用，以滿足客戶在各種商業和消費產品中特定整合需求。
光電協會首席產業分析師林穎毅指出，車用ADAS需要各種感測技術，但距離超過100公尺就要LiDAR技術，雷射光束的掃描方式是LiDAR的技術核心之一。
他指出，LiDAR市場目前尚未出現爆炸性成長，但前景值得期待，主要是LiDAR的應用具多樣性，不只是智慧駕駛，倉儲、掃地機器人等都可應用，有如機器的眼睛；而智慧車頭燈 （ADB）市場成長性估年增7％，LiDAR及ADB相關技術多，值得台廠布局。
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