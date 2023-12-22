台廠IC設計族群依個別應用不同，於2022年上半年陸續步入庫存調整，至今年第三季IC設計各次族群庫存，無論在原料、半成品或製成品均已出現滑落態勢，其中最晚調整的伺服器也終於在第三季出現明顯的存貨下滑。
法人預估，本季IC設計庫存天數將回歸過往水準；相關廠商指出，陸系品牌手機回補庫存潮將延續至第一季，PC相關晶片拉貨也隨著AI需求回復常態，伺服器明年第一季將啟動拉貨需求。
法人認為，大陸手機市場出貨量自今年8月出現轉折，10月出貨成長斜率更加陡峭，品牌集中於華為、小米，其餘衰退幅度亦收斂，反應庫存回補延續，估計回補時間約二～三季方能步入常態出貨，因此推斷回補力道將延續至明年第一季。
此外，手機搭載AI功能為近期市場關注的焦點，包括晶片內含AI引擎與生成式語言模型的添載；以聯發科而言，目前手機SoC均搭載APU，內含自行開發的深度學習加速器、視覺處理單元與NeuroPilot來執行AI功能。明年開始，生成式AI模型將直接部署於終端裝置，可離線運算故能加強隱私保護與提高安全性並降低延遲率。
PC相關晶片最早開始調整庫存，如義隆電最早啟動庫存回補，今年第四季開始多步入正常拉貨態勢。
明年隨AI PC換機潮來臨，晶片拉貨動能延續，動能將來自企業機種，將迎來三～四年折舊換機潮。
最後，伺服器管理晶片經過一年的庫存調整，終於在第三季下旬開始迎出貨增溫。以指標公司信驊為例，過往存貨調整約二～三季，但本次調整期長達一年，除總體環境欠佳外，AI伺服器排擠傳統伺服器量能。然而，法人表示，企業若將資料儲存於雲端，不見得需要高算力的AI伺服器，傳統伺服器即能滿足需求；第三季開始，庫存天數已反轉向下，反映存貨調整其終於結束，迎來曙光。
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