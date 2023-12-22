據TrendForce研調顯示，回顧今年DDIC（面板驅動IC）價格維持或小幅下滑；2024年在大尺寸應用如電視、電競液晶監視器、商務筆電換機等需求增長帶動下，面板將會有一定程度的成長，連帶激勵DDIC的需求同步上升，然而，在面板價格仍有壓力的情況下，估計2024年整體DDIC價格將持續緩跌；其中伴隨陸系業者國產化策略加速落實，台廠競爭備感壓力。

2023年DDIC市場，TrendForce直指，雖然觀察到電視面板價格回彈，然而面板廠整體壓力並未解除，仍對上游端零組件端施予降價壓力。DDIC業者不僅需要精進產品設計以降低成本，同時也尋求更有效益的晶圓代工廠合作，成本下降才有空間讓利。

中國大陸要求國產化的政策支持下，晶圓代工產能鬆動，為了爭取訂單及提升產能的前提下，在價格競爭上擁有絕對的優勢；第三季法說會，已觀察到各大驅動IC業者表明尋求陸系晶圓代工廠協助，降低成本之餘，進一步加深大陸市場滲透率。

展望2024年，第一季伊始，逢產業傳統淡季，各大面板廠計畫維持產能控制策略，限制投片與產出，抑制過多供給造成面板跌價，與此同時，對前端零組件的拉貨將降到低點；第二季開始才有明顯零組件拉貨動能，而庫存將為明年上半年供需觀察重點。

依目前市況估計，由於面板產能高度集中於陸系面板廠，伴隨大陸加速落實零組件國產化的策略，相關業者如豪威科技、集創北方，甚至華為、海思亦切入自主研發，台系廠商過往穩居DDIC領先供應地位，逐步面對強力競爭，縱使享有技術領先優勢，後續營運策略將可能受影響，未來市占率變化將有更多不確定性。

TrendForce表示，在這樣的壓力下，台系廠商在技術創新與研發投入更加重要，如切入AMOLED市場，滿足高階顯示技術需求，以建立品牌形象與難以取代的市場定位。