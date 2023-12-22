第三季品牌手機前五大市占

供應鏈傳出，2024年三星低階手機將有3,000萬支棄LCD改採OLED，為三星首次在低階手機以OLED機種試水溫，上游供應鏈排除台廠，由韓系供應鏈贏者全拿，對低階手機生態投下震撼彈。

據手機供應鏈表示，三星近期釋放OLED手機項目給中國廠商，大陸華勤、聞泰成為二大搶單主力部隊，大力爭取替三星代工貼牌的低端機，雖然是中國廠商設計、製造，但妥妥的是三星牌手機，釋放的數量高達3,000萬支，也就是有3,000萬支低端機種由OLED取代LCD，業界人士表示，無論訂單花落誰家，這一波釋單上游供應鏈完全排除台廠，韓系供應鏈整碗端走。

據指出，過去三星低端機LCD面板供應鏈包括京東方、華星、惠科、華佳彩、信利、天馬，台廠僅剩下群創少部分供應；LCD驅動IC大多數採90奈米以上成熟製程，供應鏈包括聯電、力積電、晶合、中芯國際等四家晶圓代工大廠，三星在低端OLED機種試水溫，導致上游供應鏈洗牌，對LCD供應鏈造成衝擊。

業界人士也透露，三星本身為OLED面板獨家供應商，下放OLED機種主要去化本身的產能壓力，雖然是以此為出發點，但卻對低階手機生態投下震撼彈，「如果明年度是3,000萬支，未來是否往上跳到4,000萬支、5,000萬支？」，對產業的影響有待進一步觀察，然低階手機競爭已異常激烈，三星此舉將威脅其他品牌的低端機種。

此外，手機OLED及LCD的價差已經顯著收斂，在新一年度的手機訂單中，LTPS（低溫多晶矽）、OLED占據絕大多數篇幅，LCD相形之下已經勢微。

根據供應鏈統計，三星的低端機種年出貨量約8,000萬支，明年度低階OLED機種就達3,000萬支，換算之下，潛在的滲透率不可謂不高。

根據Canalys統計，2023年第三季全球智慧型手機降幅收斂，僅1％，第二季庫存已獲改善，全球出貨量達2.95億支，其中三星仍穩居霸主，以出貨量5,860萬台，拿下20％市占率；此外於折疊機三星也穩坐龍頭，並會加快折疊機的改朝換代速度，穩固市場地位。