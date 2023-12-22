全球整合減緩氣候變遷策略的重要平台COP 28聯合國氣候變遷大會於12日在杜拜落幕，今年有110個國家達成共同承諾，2030年將再生能源使用量增加到目前的三倍。國內離岸風場如火如荼開發中，專家學者皆認為，增加場址開發效益、將同一海域空間利用最大化，不但能兼顧環境保護，也能回應國際共識。
不論是太陽光電和離岸風力，台灣再生能源要繼續擴張，都會面對土地及海域空間有限及環境影響問題。臺灣碳補存再利用協會理事長、過去曾經參與離岸風場環境影響評估的教授馬小康，今年也參與COP28，因此對於風力場址的稀有性有更深的認知。馬小康指出，未來離岸風場面對的關鍵議題，即是「增加場址開發效益、最大化利用同一海域空間、並兼顧環境保護」。
馬小康說明，在風機大型化的趨勢下，藉由導入效能更高的新機種，並採取使用新式減噪工法及環境友善科技，可以「大幅提升海域3D立體空間的利用率，並降低建置過程的環境影響。」也就是說，同樣大小海域空間，若採用容量更大的風機，可以產出更多綠電。而單機容量增加，風場營運效能提高，對降低碳排有直接貢獻，對整體環境可產生益處。
加大、加速再生能源建置並兼顧環境保護，是否做得到？前環保署副署長詹順貴指出，離岸風電在台發展至今已近10年，各項法規逐漸成熟，尤其是環評標準與審核機制的嚴謹度更勝歐洲。各風場為確保符合環評標準，都提出不同的環境影響減輕措施；更有部分案場已超前承諾採用新科技以強化環境保護。因此，詹順貴也建議「在環境影響可控的前提下，優化海域空間規劃與放大使用效率」，藉此落實離岸風電建置，滿足產業對於低碳能源的需求，並回應全球淨零碳排的目標。
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