中鋼、中鴻、及中鋼構22日舉行法說會，三家公司皆表示，根據國際經濟狀況、鋼鐵供需、原料成本的狀況，加上未來產品將附加碳稅，鋼價欲跌不易，樂觀看待明年的鋼鐵市場。
率先登場的中鴻董事長曾貴松表示，今年鋼鐵市場面臨高成本、低需求的夾擊，不過進入下半年後歐美鋼廠減產、歲修、甚至關廠，升息循環近尾聲，客戶去庫存周期將結束，大陸經濟也逐漸復甦，使得國內市場信心回歸，全球鋼市升溫，2024全球鋼市復甦可期。未來面對碳有價，鋼價欲低不易。
緊接著中鋼董事長翁朝棟指出，世界鋼鐵協會10月發布的明年鋼鐵需求預測是1.9％，不過該調查是在8月搜集、9月分析、10月發布，剛好是鋼鐵市場最低迷的時候，然而調查的時間不同基準點也會不同，以目前的市況來看，中鋼樂觀認為明年復甦狀況會比今年更好，至少修正到2.0％以上，比起今年的需求增加近4,000萬噸。翁朝棟說：「鋼市是腳踏實地在成長。」
中鋼構法說會則表示，雖然近年前三季鋼市表現不佳，不過鋼結構產業相對穩定，因此公司的績效表現影響不大，未來仍會繼續爭取BOT及BT案件、大型都更重建、危老建築等案件的鋼構業務，也會配合中鋼集團發展風電產業，積極爭取適合公司條件的風電水下基礎製造業務。
中鴻21日也開出明年1月內銷及明年2月的外銷盤價，內銷部份熱、冷軋每噸調漲500元、鍍鋅則每噸調漲800元。而在外銷部分則依產品及地區別每噸調漲30～50美元，實際報價視當地市場行情而定。
中鴻指出，鋼市供需明顯改善，煉鋼成本保持高位，指標鋼廠亦相繼開出紅盤，為貼近國際行情並反映鋼市展望，本次內外銷盤價順勢調漲。
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