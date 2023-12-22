紅海危機 貨櫃三雄飆速大漲

紅海危機助漲航運股，歐美線明年1月1日起現貨市場運價連袂翻倍漲，帶動貨櫃航運股連日紅光滿面，陽明海運21日股價放量攻上漲停55.4元，達近五個月新高，長榮海運、萬海航運也分別大漲2.7％、9.36％，貨櫃三雄將續戰新高，尤其長榮將挑戰155元關卡，能否一舉完成填息行情，是台股22日的重頭戲。

根據最新市場資訊，包括地中海航運、達飛等全球大咖航商，陸續通知明年1月1日起，預計每40呎櫃歐洲線運價翻漲一倍至約4,000美元，美東線運價約3,000美元上漲至約4,500美元，美西線運價從目前的近2,000美元上漲至3,000美元。

截至今年前三季，陽明歐洲運量比重占31％、運費收入比重占37％，粗估長榮歐洲線也有約三成以上，被視為這波紅海歐洲線漲價效應的主要受惠者。

業界表示，農曆年前備貨需求漸出，隨著亞洲-歐洲大規模船舶轉向繞行非洲好望角，拉長航程、艙位緊張，帶動燃油等成本將大增三成，帶動運價上揚，若時間拖久，還要擔心船舶、空櫃回不來。

海運業持續緊盯，美國為首的10國聯盟維護紅海通航安全的成效，有具體行動後，航商才會決定是否恢復通行紅海。

法人表示，貨櫃海運運力過剩的寒風，一夕間因紅海危機利多變暖風，推升運價走揚。

但歐美即將進入耶誕節及跨年假期，加上10國聯盟誓師維護紅海通航安全，目前且戰且走，緊張情勢將持續多久，勢將牽動運價走勢。

目前長榮亞洲-歐洲-地中海航線（CEM）已有2艘改道，亞洲-歐洲航線（CES）已有3艘改道好望角。

業者表示，目前歐洲航線的貨物多數是因應亞洲地區即將過年提前載貨，預估這波運價漲勢可延續到農曆年前，遇上紅海危機，恐慌情緒蔓延，推升運價急漲。對業者來說，變數就是會打到何時，同時若後續形成船舶延誤、缺櫃等副作用，屆時需要耗費更多時間疏緩，運價愈小不易。

再者，客戶緊盯紅海事件後續，因繞道好望角時間增加10天到2周，若影響時間拉長，為了提前準備已有客戶打算海轉空，航空貨運看旺。