國籍航空今年營收全數創高，年終獎金與調薪行情也大放送，繼台灣虎航開出績優員工年終獎金上看10個月後，星宇航空21日宣布，將發放一個月年終獎金，及調薪3,000元，包括本薪加2,000元、新增交通津貼1,000元，期許明年再創佳績。

星宇表示，2023年為疫後第一年，也可說是星宇營運元年，在全體同仁齊心迎戰各項挑戰下，持續奠基、拓展航網，使營運步入常軌、大幅躍進，雖本年度尚未能有大幅盈餘，為感謝全體同仁的付出與辛勞，將發放1個月年終獎金，及調薪2,000元、新增交通津貼1,000元，並期許明年再創佳績。

除了實質金錢獎勵，星宇也玩創意激勵士氣，目前星宇在世界各地總計有4,086位夥伴，包括42位海外開疆拓土的外派同仁，特派攝影團隊，挑選三位分別外派在日本、越南、泰國的同仁，將他們在台灣最掛念的父母、小孩或友人，在不預期的情況下驚喜送到他們面前。

今年星宇開闢4個國家、8條航線，包含插旗北美開航洛杉磯及舊金山，成立台中辦事處、引進二架A350-900新機，飛機維修棚場啟用、保稅倉庫落成、推首張聯名卡、加入國際航空運輸協會IATA、加入TSA Precheck、與美國阿拉斯加航空哩程合作、成為美國道奇隊及快艇隊航空合作夥伴等。

台灣虎航是年終獎金最早先掀牌的國籍航空，先發二個月基本薪作為前三季績效獎金，鼓勵全員為農曆年前的年終獎金打拚到底。由於前三季獲利已創高，台灣虎航年終獎金也大方發，估考績最好員工年終獎金上看10個月。