國外碳權交易平台22日啟動，臺灣證券交易所兼臺灣碳權交易所董事長林修銘指出，因應供應鏈減碳，今日起開放國外碳權交易，「深信資金的流向會改變企業的行為」，未來也將逐步開放中小企業參與國外碳權交易，加速臺灣產業淨零轉型；下一步則要接軌國際，培育低碳產業。
林修銘在證交所官網《觀點》的首長專欄中，以「打造全方位碳市場解決方案 攜手引領臺灣淨零」為題作完整詳述。他並強調，碳交所亦可結合母公司資源，引導資金挹注我國低碳創新技術，加速形成低碳新興產業聚落，帶動綠色的良性循環。
因應供應鏈減碳 優先開放國外碳權交易，林修銘說，為滿足國際供應鏈減碳要求與企業碳中和需求，碳交所22日起，啟動國外碳權交易平台，透過訂定相關標準，提供國際知名認證機構所核發的碳權，提高產品透明度，並採用預收碳權及款項之交易方式，藉由銀行信託帳戶保障買賣雙方金流之安全，降低交易複雜度，未來除將配合我國政策，規劃國內碳權交易服務，亦將逐步開放中小企業參與國外碳權交易，加速臺灣產業淨零轉型。
2050淨零轉型是一跨世代、跨領域、跨國界的長期轉型工程，碳交所持續與產官學研合作，將應對氣候行動的不同理念及資本匯聚一堂，從而對氣候政策作出貢獻；隨著全球合作的機會逐步增加。碳交所也積極參與國際組織與相關活動，不僅有利制度接軌，藉由與利害關係人共同努力，學習最佳實務，提升碳市場的營運效能及市場能見度，碳交所亦可結合母公司資源，引導資金挹注我國低碳創新技術，加速形成低碳新興產業聚落，帶動綠色的良性循環。
最後，林修銘想引用聯合國環境規劃署執行主任Inger Andersen的一句話作結語「深信資金的流向會改變企業的行為」，國外碳權交易平台之啟動，就是最好的象徵，將持續以永續發展的思維引領臺灣碳市場前行，以負責任的公民精神影響產業發展，攜手與大家積極面對氣候挑戰。
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