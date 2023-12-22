開板僅兩年的「戰略新板」即將走入歷史。證期局副局長高晶萍21日宣布，戰略新板2024年將併入興櫃，並開放全體興櫃公司採「簡易公發」機制，戰略新板目前剩下13家還在板上，12月29日為最後交易日，明年1月1日就會全部轉為興櫃一般板，屆時興櫃即有319家。

高晶萍說，戰略新板自2021年7月20日開板，至今年12月21日止，共有36家創新企業登錄掛牌，主要是可享受簡易公發的好處，因為與一般板比起來，戰略新板申請時，財報可由二本（揭露期間為三個年度）簡化為一本（揭露期間為二年度）、內控專審期間由一年縮短為半年。戰略後來有四家轉申請上櫃（其中二家目前待掛牌）、一家轉創新板、一家轉申請上市、17家轉興櫃一般板，剩下13家還在戰略新板。

高晶萍說明，為使多層次資本市場更為簡明，並促進中小企業提早進入資本市場籌資發展，金管會已核准櫃買中心規劃興櫃市場（含一般板及戰略新板）整併，及全面採簡易公開發行機制，新制將自明年1月1日實施。

配合興櫃市場整併規劃，金管會研修四項法令，包括刪除戰略新板的相關規定、開放公司可選擇採用簡易公開發行機制申請登錄興櫃、明定施行日期。

高晶萍強調，相關修正自明年1月1日施行；另集保劃撥辦法，因應戰略新板最後交易日的交割需求，明定從明年1月4日施行（戰略新板最後交易日為今年12月29日、最後交割日為1月3日）