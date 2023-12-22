金管會明年1月1日起將開放創新板股票納入信用交易標的，即可融資融券與借券，目前十檔已掛牌的創新板股票，明年起若符合上市滿六個月、每股淨值在票面以上，且無價格波動過度劇烈、股權過度集中、或成交量過度異常，就可信用交易。

金管會2021年7月20日開設台灣創新板，協助創新企業掛牌，金管會21日表示，為促進創新板籌資環境更完善，證交所研提放寬多項措施，其中即包括開放創新板股票納入信用交易，自2024年1月1日實施，適用一般上市股票融資融券的審查標準。

證期局副局長高晶萍指出，未來創新板股票也須符合上市股票可融資融券的審查標準，主要包括三大項，一是上市滿六個月，二是每股淨值在票面以上，三是無價格波動過度劇烈、股權過度集中、成交量過度異常等任一情況。

希望藉此提升創新板股票的流動性，增進投資人操作彈性，未來將持續督導證交所參酌外界建言，優化創新板籌資環境，吸引更多新創企業掛牌，促進創新板活絡與穩定成長。

高晶萍強調，成交量異常的認定標準是以審核日前90個營業日的週轉率，達採樣證券（上市普通股股票、臺灣存託憑證及受益憑證）同期間週轉率平均值10倍以上，或達同期間週轉率平均值10％，且該期間成交量總數不足3,000張。