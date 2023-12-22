金管會明年1月1日起將開放創新板股票納入信用交易標的，即可融資融券與借券，目前十檔已掛牌的創新板股票，明年起若符合上市滿六個月、每股淨值在票面以上，且無價格波動過度劇烈、股權過度集中、或成交量過度異常，就可信用交易。
金管會2021年7月20日開設台灣創新板，協助創新企業掛牌，金管會21日表示，為促進創新板籌資環境更完善，證交所研提放寬多項措施，其中即包括開放創新板股票納入信用交易，自2024年1月1日實施，適用一般上市股票融資融券的審查標準。
證期局副局長高晶萍指出，未來創新板股票也須符合上市股票可融資融券的審查標準，主要包括三大項，一是上市滿六個月，二是每股淨值在票面以上，三是無價格波動過度劇烈、股權過度集中、成交量過度異常等任一情況。
希望藉此提升創新板股票的流動性，增進投資人操作彈性，未來將持續督導證交所參酌外界建言，優化創新板籌資環境，吸引更多新創企業掛牌，促進創新板活絡與穩定成長。
高晶萍強調，成交量異常的認定標準是以審核日前90個營業日的週轉率，達採樣證券（上市普通股股票、臺灣存託憑證及受益憑證）同期間週轉率平均值10倍以上，或達同期間週轉率平均值10％，且該期間成交量總數不足3,000張。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：