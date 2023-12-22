今年全年民間參與公共建設金額可望上看2,200億元，財政部促參司21日指出，目前金額最大的已簽約民參案，是艾司摩爾在新北市林口區國有非公用土地設定地上權案，投資金額268.33億元。

高鐵新竹車站特定區事業發展用地開發經營案投資額264.9億元、捷運萬大線金城機廠暨莒光站／加蚋站（捷九）土地開發案金額263.15億元，則分列第二、三名。

促參案目前最大簽約金額為清華大學桃園醫療暨教育研發園區興建營運移轉案，有118.15億元；高雄楠梓再生水廠78億元，若年底前簽約，可望超車台南市城西垃圾焚化廠更新爐新建營運移轉案，成為亞軍。

財政部促參司司長李建賢表示，近年民參件數以2022年的171件最多，金額新高則是去年的2,828億元，今年已簽約民參案有91件、1,674億元，議約中案件則有23件、576億元，若順利，全年上看2,250億元。

相關議約案中，有兩件大案近日會簽約，一是供水台積電的高雄楠梓再生水廠，若年底簽約，可望讓高雄超車台北，成為今年「招商王」；另一則是國泰人壽桃園大溪冷鏈物流中心45億元投資案。

李建賢表示，促參2.0上路已一年，引進民間參與公建效益逐漸展現，包括綠能設施、農業資源循環再利用設施等新興公建都已有案例，還有地熱發電及氫能產業專區BOT案等三件促參案將做前置規畫。

至於促參2.0新增政府購買公共服務（有償PPP）模式，財政部9月已通過「污水下水道、自來水及水利設施」為第一個公建類別，未來該類別的個案都可採有償PPP模式，以有效降低投資風險，創造民間投資誘因。

李建賢表示，財政部持續就「環境污染防治設施」、「交通建設及共同管道」及「衛生福利及醫療設施」三類別評估，環境污染防制設施明年初即可望納入，另兩項評估則預計明年中完成。