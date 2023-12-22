市場關注日本央行貨幣政策何時轉緊縮，日圓即可望轉強，但台經院景氣預測中心主任孫明德21日表示，日本債務包袱很重，升息影響大，不排除2024年繼續維持超寬鬆利率政策，即使日本轉向緊縮，升息頂多在1％上下，宣示意義大於實質意義，不用太過期待日圓走強，「換日圓要煞一下車」，以免遭套牢。
孫明德在兆豐證券投資說明會上，分析日本央行決策時認為，日本升息周期不僅還沒到、甚至可能不會升息，因為其他經濟體已開始準備降息，日本至今還未升息，加上日本債務包袱太重，根本沒有理由強勢升息，頂多升息1％，宣示性意味較大。
市場預料日圓走勢偏升，最極端看法甚至認為日圓將回到100價位。孫明德直言，日本即使有升息、調升碼數也很小，對日圓驅動力不足，「了不起升到130～140日圓價位」。
他分析，美國聯準會（Fed）2022年啟動升息，利率已拉到5％之上，因為美國國民所得比負債高很多，Fed有條件大幅升息；但日本負債已超高，負擔不起升息，「日本只要升息逾1％，市場就會出事」，因此，2024年日本央行就算升息，也只是美日利差縮小，不用太過期待（日圓轉為強勢）。
新台幣 重返偏升整理格局
反觀新台幣，21日台股雖開盤即跳空走跌，但新台幣卻開低走高，主要是接近月底及年底出口商拋匯作帳需求進場提供有力支撐，終場重返31.2元價位，收在31.282元的近一周新高，升值2.8分，但年底外資陸續放假，總成交量縮小至13.26億美元。
匯銀主管認為，年底前少了外資助陣多，應該就是進口及出口商對作為主，兩大力道拉扯決定新台幣升貶，總統大選行情能否如市場預期發酵，仍有待觀察，近期總統候選人的談話很重要，選民投票意向更篤定後，市場氛圍將更加明朗。短線先看周五美國個人消費支出物價指數（PCE）公布的結果，若年增率繼續下修，美元可能跌破102價位、甚至更弱，新台幣將重返偏升整理格局。
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