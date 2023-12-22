市場對2024年美國啟動降息幾成共識，投資人加速搶進國內投信發行、投資海外的債券ETF基金，近一周受益人數增加3.4萬人，整體受益人數至15日達102.17萬人次，續創新高，較去年底大幅增加87.6萬人，增幅高達602％，創史上最大增幅。
美國聯準會12月第三度暫停升息，市場預期最快明年上半年就會開始降息，即債市多頭將至，法人分析，從資金流向來看，過去四周可見資金周周流入投資等級債，未來債券價格可能彈升下，資金可望持續流入投資等級債。從天期來考量，天期越長的債券因對利率變動的敏感度較高，在暫停升息以及未來開始降息時，受惠程度相對高，也因此成為近期人氣焦點。
據統計，短期資金明顯集中在之前因美國10年期公債殖利率狂飆而跌最深的長天期美債，近一周債券ETF受益人數增逾千人的基金共有六檔，全數都是長天期美債ETF基金，其中以群益ESG投等債20+、國泰20年美債兩檔單周甚至各增加上萬人，人氣最旺，其次為國泰10Y+金融債、元大美債20年、元大AAA至A公司債、統一美債20年等增加逾千人。
另外，隨著近期美國10年期公債殖利率持續回落，國內九檔長天期美債ETF基金績效明顯反彈，多已漲回前三季因聯準會升息的跌價幅度。根據統計，九檔基金第四季以來報酬率全數都有8～10％不等的漲幅，有八檔都已收復今年前三季的跌幅。
美銀11月全球經理人調查顯示，高達76％經理人認為聯準會「已完成升息工作」，看好未來美國通膨增速持續下滑，全球經理人開始加碼債券，並有超過54％經理人看好債券2024年表現，債券買氣熱潮湧現，不但推升國內多檔債券ETF基金受益人數今年大幅增加，統計至11月底債券ETF基金規模達1,8兆元，居國內各類基金規模之冠，今年規模增加高達6,244億元，也是增加最多的基金類型。
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