引導保險資金成為台灣經濟動能，金管會出招。保險局21日宣布，修正保險業資本適足率（RBC）計算公式，現行投資國內私募股權基金及創投基金的風險係數，為33.75％，基金若100％投資國內公建，係數將降為10.18％；若是同時投資公建、5+2及六大核心戰略產業者，風險係數降至17.25％。
新規定是今年底計算全年RBC時適用，相當於現行保險資金投資私募股權基金100元要提列33.75元的自有資本，若基金100％投資國內公共建設，就只要提10.18元，減少近7成，但若基金不止投資公建，還有投資數位、綠電等核心戰略產業的股票，提17.25元，減幅亦近49％。
壽險業者表示，未來就會有更多基金管理機構替保險業量身訂作，設計公建型或核心戰略產業的私募股權基金，讓保險資金可去化、賺較高的投報率，又能減輕資本要求，台灣又可有保險資金挹助公建及產業，可謂一舉多得，估計資金動能上看3兆元。
保險局副局長蔡火炎指出，至今年9月底，保險業投資國內私募股權基金達80億元、國內創投基金則是270億元，新制上路後，應可提高保險業、尤其是壽險業投資誘因。
保險局公布2023年度RBC公式，主要有二大變革，一是參考國際保險監理官協會的保險自有資本分層架構，從今年底保險自有資本劃分為第一類非限制性資本（T1U）、第一類限制性資本（T1L）及第二類資本（T2）。
蔡火炎指出，T1U主要包括普通股、資本公積及盈餘公積等，是最優質的資本，無額度限制；T1L主要為非累積且沒有利率加碼條件的次順位債或負債型特別股，總額不得超過風險資本的20％；T2主要為累積或有利率加碼條件的次順位債或負債型特別股，總額不得超過風險資本的100％。
二是調降係數，引導保險業資金投入國內公共建設、5+2及六大核心戰略產業，適用風險係數從原33.75％降至10.18％或17.25％。若持有國內私募股權基金投資區域包含海外，要再另外加計匯率風險6.61％。
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