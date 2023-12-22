智冠結盟榮剛，防範持股近3成的網銀國際搶奪經營權，網銀21日發布聲明，對於智冠與榮剛股權合作表達不滿，認為此舉有損股東權益，該公司將審慎檢討評估與智冠的投資關係。
網銀國際提出質疑，智冠將發行28,600張普通股交換榮剛62,920張，交換比為1比2.2。智冠20日收盤價為188.5元，榮剛51.7元，網銀認為合理交換比率應該為1比3.64。
以目前市值換算，智冠28,600張普通股市值為53.9億元，榮剛62,920張市值為32.59億元。網銀指出「每股價差高達74元總計達21億元」，此價差恐損害股東權益。
網銀國際表示，這幾年來一直與智冠溝通，在點卡通路以及產品研發上都積極提出合作建議，點卡業務也避免削價競爭，來確保智冠營運績效。「但很遺憾的，網銀所提合作都無法被智冠所接受」。
智冠願與榮剛公司股權交換進行策略聯盟，但對於身為遊戲產業的長期股東一直不願合作，網銀質疑「此案是否對智冠真能產生綜效？」，「或是只為個人私權爭奪，投資大眾自有公評」。
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