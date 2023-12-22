人稱「中網銀」的遊戲大廠網銀國際，為何三度爭奪「南智冠」經營權？主因在於鮮為人知的遊戲點數拆帳商模！
遊戲點數在遊戲原廠與消費者間，扮演不可缺的重要角色，消費者花錢購買點數，獲得足額儲值，但遊戲原廠則需與通路拆帳；業界透漏，拆帳比例大約一成，換言之，坐擁通路高市占率的智冠，隨整體遊戲市場擴大而「點數成金」，自然吸引同業青睞。
智冠通用型點數產品「MyCard」，目前擁有680萬註冊會員、上千萬使用人數，累計至今已串聯至少2,400款遊戲及數位娛樂廠商。不但與國內外原廠遊戲公司或發行公司介接，同時也與各種支付管道合作，例如信用卡、行動支付、電信帳單、海外行動支付、ATM等，支付管道逾百種。
而在此廣大客戶基礎上，智冠再延伸發展成為「一條龍」服務。亦即遊戲原廠只要將產品交給智冠，其他後續服務也可一併交付。如事前登錄曝光的行銷、異業合作、創意廣宣布置、線下活動策畫、KOL行銷合作等，甚至連後勤技術團隊及全年無休跨國多語系客服等。智冠今年更利用此服務，擴展至東南亞市場，布局新加坡、菲律賓、泰國、印尼和越南。
此外，智冠旗下研發子公司中華網龍，手中也握有不少強勢IP，如「金庸群俠傳」、「黃易群俠傳」。遊戲營運子公司遊戲新幹線，則經營過多款不同類型的產品。還有即將公開發行的第三方支付藍新科技，一年代收付金額更是上千億元，而電子支付的簡單支付雖虧損中，但其終端設備市占也不斷提升中，更是市場罕見具護城河的產業小金雞。
以網銀來說，旗下最強遊戲「星城Online」，業界傳聞一年營收約百億。網銀雖自行發展點數產品，但不少玩家仍不脫以「MyCard」點數消費。對於滿手現金的網銀集團而言，爭取智冠經營權，一來有望獲得更低拆帳比，二來也可以分享經營利潤，不失為長久打算的好布局。
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