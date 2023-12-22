智冠與網銀三度經營權之爭一覽

台鋼集團旗下榮剛扮演白衣騎士，與遊戲通路龍頭智冠進行換股合作，反制大股東網銀國際入主危機。雙方董事會決議增資換股，每一股智冠換發2.2股榮剛普通股，按智冠20日收盤價188.5元計算，約以折價39.66％引資榮剛、股本恐膨脹22％，榮剛可望持有智冠18.32％股權。

今（22）日智冠、榮剛將復牌交易，市場關注是否對股價造成衝擊。這次增資，大股東網銀國際持股比率恐被稀釋降至24.5％，其未來持股動向，也將左右股價表現。

智冠將發行28,600張增資股交換榮剛62,920張持股，智冠增資2.86億元，股本增至15.6億元、榮剛增至60.24億元。交易完成後，智冠持有榮剛10.44％股權，榮剛持有智冠約18.32％股權，換股基準日預計為2024年1月31日。

智冠表示，根據公司法第156條規定，本次董事會逾三分之二董事出席，並由二分之一董事通過議案，因此無須召開股東臨時會。

雙方策略聯盟後，榮剛成為智冠第一大法人股東，而智冠董事長王俊博及其家人持股約2成，加上集團投資公司及高層主管，推估持股約3～4成。原本持股近3成的網銀國際，股權被稀釋為2成多。雖然網銀國際持股比例仍高，但智冠公司派結合榮剛，保守預計可掌握股份已逾5成。

另一方面，智冠將持有榮剛10.44％普通股股權，也搖身一變成為榮剛最大股東，與金智富資產管理公司是榮剛唯二持股超過5％的大股東。

智冠表示，與榮剛策略聯盟，主要著眼於長期的合作，並要求三年閉鎖期不能買賣，換股價格是採公司長期均價來決定。榮剛目前為智冠第一大法人股東，明年董監改選，榮剛可望取得董監席次。

智冠財務長鍾興博表示，榮剛董事長王炯棻一直是智冠的董事，還身兼台鋼董事長一職。

未來智冠與榮剛結盟後，雙方共同在遊戲娛樂、健康運動及網通資訊等重點產業，彼此互補及發揮綜效，打造健康娛樂生態圈。例如智冠的網路整合行銷、媒體製作與支付技術，可推動線下實體通路與線上會員相互導流、MyCard點數終端應用於儲值及兌換，還有支付系統可共同策略合作。