大和資本證券最近持續與港、美、台客戶深入對談，發現2024年法人資金很可能著眼AI伺服器等多樣題材，輪動進科技類股意願將提高，此時站在投資非科技股角度，看好有重新拉貨題材的較大市值個股，最好還有市占提升、訂單能見度高的優勢，首選東陽、巨大等七檔穩健指標股。

大和資本證券非科技研究團隊對台股傳產股研究深入，同時積極向外國機構法人介紹台灣優質潛力中小型股，在外資券商中，獨樹一格。此次提出行銷之旅獲得的客戶反饋，並提供相關企業2024年展望，研判其看好的非科技企業，營運展望有機會帶給市場上檔驚喜。

獲得大和資本青睞的傳產次族群為運動服飾、自行車、車用零組件，另外，零售與隱形眼鏡產業，也在擇優投資之列；高度看好的七檔非科技股，包括東陽、巨大、儒鴻、統一超、晶碩、億豐、東哥遊艇。

針對運動服飾產業，大和資本證券認為，自第三季展開廣泛的庫存去化，相信2024年是相關紡織供應鏈重新拉貨的一年。尤其第三季起看到來自美國客戶訂單改善，此趨勢將延續至2024年，除此之外，台系運動服飾紡織供應鏈尚有市占提升與ESG投資題材。

自行車產業在疫情爆發期間，曾出現一番榮景，然進入後疫情時代，於歐美市場持續面臨庫存調整壓力。儘管短期來看，不容易出現有力股價催化劑（catalysts），大和資本仍預期，產業庫存情況自2024年第二季起開始改善，換言之，現在有低檔布局的機會，何況未來歐洲與美國市場電動自行車（e-bike）題材完整，肯定產業長線動能。

車用零組件方面，大和資本建議旗下投資人，考量在通膨環境中，二手車需求上升，汽車使用壽命也隨之延長，因此，主要經營業務放在售後服務市場的供應商，將較為受惠。