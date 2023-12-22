記憶體概念股表現

受惠AI熱潮帶動HBM（高頻寬記憶體）需求勁升，有助抵銷PC與智慧手機市場緩慢復甦，全美最大記憶體晶片製造商美光上季財報與本季財測均超出市場預期。受此利多提振，激勵台廠記憶體股多頭士氣大振，南亞科21日翻紅漲逾5％，威剛、旺宏等逆勢上揚。

美光股價21日開盤勁漲8.78％達85.6美元，法人表示，記憶體股受惠漲價、股價基期低，未來仍有補漲機會。

美光20日公布截至11月30日為止的2024財年第一季財報，營收年增16％至47.3億美元、經調整後每股虧損0.95美元，兩者都優於市場預期。此外該業者還公布強勁財測，預估本季營收將升至介於51到53億美元，此外每股虧損則進一步縮減到0.21到0.35美元。

美光發布超出市場期待的財測，也意味該業者已度過產業低迷谷底，並逐漸朝重返獲利軌道前進，在此過程中，AI正扮演不可或缺的推手。美光執行長梅羅特拉（Sanjay Mehrotra）指出，為協助開發AI軟體，數據中心對於高價記憶體需求十分強勁。

他還重申記憶體市場在經過一蹶不振的2023年後，2024年可望出現反彈，並為2025年的榮景鋪路。

梅羅特拉指出，美光已經全數出售在2024財年製造的高頻寬記憶體（HBM），該記憶體主要是協助電腦用來創造AI軟體所需的快速晶片。他說「晶片產業的高營收、高獲利機會」即將開始。

美光預計PC數量在經歷過去兩年下跌後，2024年將以低到中等的個位數百分比緩慢增長。智慧手機需求雖然也浮現復甦跡象，不過2024年成長將呈現溫和。

美光報喜，激勵台股記憶體概念股21日上揚，南亞科股價開高漲逾半根漲停，三大法人狂買9,137張，品安、華東、群聯上漲2～3％，華邦電、威剛、晶豪科漲逾1％，表現相對大盤抗跌。

國泰證期顧問處經理蔡明翰表示，下游的電子股已漲多，近期盤勢由內資主導的資金，基期較低的記憶體類股，除了受美光財測激勵，主因之前供過於求狀況過於嚴重，未來在大廠減產、報價上漲下，記憶體族群短線仍有補漲機會，長線仍要看資金的布局。