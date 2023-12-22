英特爾先前發表新一代晶片技術突破後，正來勢洶洶準備在全球半導體市場奪回霸主地位。英特爾執行長基辛格（Pat Gelsinger）近日更發下豪語，宣稱英特爾將在2年內打敗台積電，未來甚至有希望為輝達（NVIDIA）代工生產晶片。
2021年基辛格上任以來，決心讓英特爾重返榮耀，先前就曾放話2025年將以1.8奈米製程（18A）與台積電一較高下，引來台積電隔空喊話。
台積電在最近一次法說會上宣稱3奈米製程在晶片效能、功耗及面積上已和英特爾18A製程相當，且台積電3奈米晶片上市時間更早。
基辛格接受《巴倫周刊》專訪時表示：「當對手談論你的時候，代表你的存在已不容忽視。兩年前當業界討論半導體最新製程時，完全沒人提到英特爾。」
他認為英特爾18A製程展現眾多技術創新，又以背部供電的新一代電晶體最受矚目，表示英特爾18A製程已能和台積電2奈米（N2）製程相提並論，且英特爾18A製程無論在晶片效能、功耗及面積上都勝過台積電，更重要的是台積電N2製程成本偏高，相對讓英特爾增加優勢。
基辛格自去年美國通過《晶片法案》後便宣布一連串美國設廠計畫，無奈《晶片法案》補助申請流程費時，英特爾至今申請補助建廠計畫的投資總額已超過千億美元，但11月僅獲得美國政府撥款3,500萬美元補助。
美國政府補助流程緩慢，但英特爾仍將繼續投資美國，以挑戰台積電在先進半導體代工市場的領導地位。業界稍早傳出，英特爾未來可能為輝達代工生產晶片。基辛格表示，晶片代工牽涉客戶商業機密，不會輕易公開代工事業的客戶名單。
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