受美股四大指數拉出「避雷針」影響，台股21日開盤跳水192點，外資翻臉轉賣超27億，光台積電就賣超46億元，所幸政策救援，統計八大公股券商轉買超32億元，指數強拉百點下影線、守住月線；五大投資專家一致認為，結帳即將結束，看好下周年底作帳行情衝刺今年高點17,743。
周三美股因漲多且耶誕假期在即，出現大舉獲利了結而重挫，連帶地使21日亞股承壓，台股早盤開低並重挫近200點，在中長線多頭架構不變下，盤勢短線的修正成為小資族「零股大軍」衝鋒訊號：群益台灣精選高息、復華台灣科技優息兩檔人氣ETF，各爆出224.45萬股新高及137.2萬股、分別成為掛牌來新高與第九高；盤中漲停的陽明也達113萬股，小資族搶當「航海王」；整體台股零股交易金額達37.17億元，為本周最多。
另台積電、長榮、國泰永續高股息、元大高股息、廣達、智原、緯創等，21日都位居零股交易前十名，集中在高息、航運、AI三大題材，小資族不看淡台股逢低進場。
21日盤面上航海王續領軍，上市航運股大漲3.37％收159.99點續創波段新高，部分AI股也現買盤進駐，盤面11千金亦僅有世芯-KY、旭隼與亞德客-KY三檔收黑，顯示內資開始接手控盤，惟受到美股及台積電ADR大跌3.7％影響，外資21日翻臉提款、賣超27.68億元，終結之前連九日賣超1,106億元，外資現貨賣超雖然不多，但資深台股分析師杜金龍提醒，外資20日雖買超246億元，卻趁台指期20日結算時布空單，21日再加大空單，與選擇權未平倉淨空單各擴大至17,563口及10,920口，須留意外資動態。
外資兩手策略、現貨製造連九買上千億元，在期貨布空單避險外，連續多日在市場借券賣出，尤其對台積電在短短三天借券超過16萬張，比買進現貨還多數倍，顯示外資即將啟動休假模式。
萬寶投顧董事長朱成志分析，本周台股受內資結帳影響而走跌，21日出現小小跳空缺口，但不是太嚴動，多頭基調未受影響，台股也強拉百點下影線，代表多頭抵抗力量強，持續看好下周2023年封關前的台股表現。
台新投顧副總經理黃文清、統一投顧董事長黎方國、第一金投顧董事長陳奕光也一致指出，外資長達約二周長假，台股由內資主導，下周投信作帳、集團作帳、選舉行情與作夢行情齊出，2023年台股將完美劃下句點，不排除衝上今年新高17,743點。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：