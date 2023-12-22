台股下周力拚完美封關

受美股四大指數拉出「避雷針」影響，台股21日開盤跳水192點，外資翻臉轉賣超27億，光台積電就賣超46億元，所幸政策救援，統計八大公股券商轉買超32億元，指數強拉百點下影線、守住月線；五大投資專家一致認為，結帳即將結束，看好下周年底作帳行情衝刺今年高點17,743。

周三美股因漲多且耶誕假期在即，出現大舉獲利了結而重挫，連帶地使21日亞股承壓，台股早盤開低並重挫近200點，在中長線多頭架構不變下，盤勢短線的修正成為小資族「零股大軍」衝鋒訊號：群益台灣精選高息、復華台灣科技優息兩檔人氣ETF，各爆出224.45萬股新高及137.2萬股、分別成為掛牌來新高與第九高；盤中漲停的陽明也達113萬股，小資族搶當「航海王」；整體台股零股交易金額達37.17億元，為本周最多。

另台積電、長榮、國泰永續高股息、元大高股息、廣達、智原、緯創等，21日都位居零股交易前十名，集中在高息、航運、AI三大題材，小資族不看淡台股逢低進場。

21日盤面上航海王續領軍，上市航運股大漲3.37％收159.99點續創波段新高，部分AI股也現買盤進駐，盤面11千金亦僅有世芯-KY、旭隼與亞德客-KY三檔收黑，顯示內資開始接手控盤，惟受到美股及台積電ADR大跌3.7％影響，外資21日翻臉提款、賣超27.68億元，終結之前連九日賣超1,106億元，外資現貨賣超雖然不多，但資深台股分析師杜金龍提醒，外資20日雖買超246億元，卻趁台指期20日結算時布空單，21日再加大空單，與選擇權未平倉淨空單各擴大至17,563口及10,920口，須留意外資動態。

外資兩手策略、現貨製造連九買上千億元，在期貨布空單避險外，連續多日在市場借券賣出，尤其對台積電在短短三天借券超過16萬張，比買進現貨還多數倍，顯示外資即將啟動休假模式。

萬寶投顧董事長朱成志分析，本周台股受內資結帳影響而走跌，21日出現小小跳空缺口，但不是太嚴動，多頭基調未受影響，台股也強拉百點下影線，代表多頭抵抗力量強，持續看好下周2023年封關前的台股表現。

台新投顧副總經理黃文清、統一投顧董事長黎方國、第一金投顧董事長陳奕光也一致指出，外資長達約二周長假，台股由內資主導，下周投信作帳、集團作帳、選舉行情與作夢行情齊出，2023年台股將完美劃下句點，不排除衝上今年新高17,743點。