海峽兩岸經濟合作架構協議（ECFA）大事紀

繼認定我方構成貿易壁壘後，大陸短短數日後決定中止ECFA（海峽兩岸經濟合作架構協議）部分關稅減讓。大陸國務院關稅稅則委員會21日公告，中止ECFA包含丙烯等12個稅目的關稅減讓，明年元旦起實施，受影響12稅目均為石化產品。大陸稍晚也公布「2024年關稅調整方案」內容，ECFA已完成降稅，繼續實施協定稅率，但關於中止ECFA部分產品關稅減讓的公告所涉及貨物除外。

專家分析，以整體石化業來說，關稅的高低，對石化業影響非常大。若ECFA中止，這些石化產品外銷大陸的關稅將從0％變成2％～10％（多數產品為5.5～6.5％關稅）。且未來，大陸方面極可能以「切香腸」方式繼續對台展開貿易制裁。

業界：兩岸應及早協商

距離大選不到一個月，外界對兩岸互動保持高度關注，但在此案之後，一般預料大陸未來恐還有第二波制裁行動，產業界疾呼兩岸應及早協商。不過要如何重啟對話，以目前政治互信低落情況下，恐非易事。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮昨天強調，支持相關主管部門採取措施，希望兩岸可在「九二共識」基礎上，協商兩岸經貿關係中的各類問題。但她也重申，長期以來，民進黨當局單方面對大量大陸產品出口採取歧視性的禁止、限制等措施，違反ECFA關於「逐步減少或取消雙方之間實質多數貨物貿易的關稅和非關稅壁壘」的條款，損害大陸相關產業和企業利益。大陸商務部發言人束玨婷表示，對台貿易壁壘調查結果顯示，台灣對大陸的貿易限制措施違反ECFA有關規定，影響ECFA目標的實現。

經長：對我出口影響有限

我經濟部長王美花則強調，陸方經濟脅迫對台出口影響有限，相關產品對陸出口僅18億美元、占1.3％。即便有優惠，今年以來對陸出口仍衰退三成，台廠已認知應分散市場。不過，政府會視情況增加政策工具，加碼補助跟輔導。對大陸片面宣布終止行為，明顯就是經濟的脅迫，且刻意在大選前做政治操作，仍感遺憾。

事實上，大陸商務部4月對台發起貿易壁壘調查後，即引發產業界警戒，原訂於10月公布的調查結果，大陸方面突宣布延至明年1月12日，未料，於12月15日「提早」公布調查結果，認為台灣對大陸存在違反「對外貿易壁壘調查規則」，構成貿易壁壘，對大陸相關產業和企業造成負面貿易影響。

此外，也提到台灣未能履行ECFA第二條規定的「逐步減少或消除雙方之間實質多數貨物貿易的關稅和非關稅壁壘」的義務，對ECFA目標的實現「造成嚴重影響」。

陸方於21日公告強調，台灣地區單方面對大陸產品出口採取歧視性的禁止、限制等措施，違反ECFA規定。國務院關稅稅則委員會按規定和程序決定，中止ECFA部分產品關稅減讓。希望台灣地區採取有效措施，取消對大陸的貿易限制。

經濟部長王美花表示，台灣對陸出口占整體出口比重，已由過去四成以上降至11月的35％，其中，有超過半數出口產品是台灣強勢的半導體晶片，將近九成產品是加工組裝後，再另外銷往世界的「中間財」。台灣出口對大陸經濟有幫助，雙邊貿易是互惠互利的合作。經部已啟動產業座談會，積極協助廠商推動低碳化、智慧化生產、分散市場拓銷以及差異化商品研發，將風險降到最低。經部也呼籲，兩岸都是WTO會員，貿易爭端應該在WTO機制下討論解決。