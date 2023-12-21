周三（20日）美股尾盤大跳水，獲利了結賣壓拖累3大指數全面重挫。但周四（21日）美股並未延續前一日的跌勢，3大指數早盤全面回魂，道瓊工業指數一度大漲超過250點。

截至台北時間21日晚間11點30分，道瓊工業指數上漲234.94點（或0.63%），暫報37316.94點；那斯達克指數上漲116.17點（或0.79%），暫報14894.11點；標普500指數上漲34.30點（或0.73%），暫報4732.65點；費城半導體指數上漲82.31點（或2.05%），暫報4089.97點。

5大科技巨頭同步走強，蘋果小漲0.13%，谷歌母公司Alphabet上漲1.32%，微軟小漲0.40%，亞馬遜小漲0.63%，臉書母公司Meta漲幅近1%。半導體類股同樣全面回彈，輝達上漲1.34%，超微大漲近3%，台積電ADR漲近2%，聯電ADR小漲0.58%。

美國勞工部報告顯示，上周首次申領失業救濟人數增加2000人至20.5萬人，低於市場預期，反映出企業尋求留住員工，勞動力市場仍具有彈性。美國商務部報告則顯示，美國第3季GDP下修至4.9%，低於預估的5.2%。疲軟的經濟成長數據意味著美國聯準會（Fed）近期降息的機會大增。

花旗集團策略師認為，美股因為Fed降息預期帶來的漲勢已經出現疲軟跡象，呼籲投資人應該做好逢低買進的準備。