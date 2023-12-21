越南公安部指出，越南工商部副部長杜勝海涉嫌受賄，在與穿越石油（Xuyen Viet Oil）有關的案件中犯下錯誤，目前已遭到逮捕。

網路媒體越南快訊（VnExpress）報導，越南公安部發言人蘇恩蘇（To An Xo）今天表示，60歲的杜勝海（Do Thang Hai）涉嫌受賄，遭到公安部安全調查機構調查與拘留。

杜勝海多年來一直擔任越南工商部發言人，他在工商部任職多年，2014年出任越南工商部副部長之前，曾經擔任越南工商部貿易促進局局長。

杜勝海在工商部負責越南國內市場司、歐美市場司、工業局，並直接指導石油領域、促進貿易以及負責歐洲、美洲各國市場。

在昨天的越共中央檢查委員會第34次會議上，杜勝海與工商部黨幹事處2016年至2021年任期、2021年至2026年任期的其他多名官員，被認定在建議並頒布太陽能和風力發電發展機制、建議並頒布汽油和石油貿易的經營、供應管理和核發許可的機制中存在一些違規和錯誤行為。

調查機關是在擴大調查穿越石油運輸和旅遊貿易公司及多家相關機構，涉及違反國有資產管理使用規定造成損失浪費、缺乏責任造成嚴重後果、行賄與賄賂等案件過程中，發現杜勝海的違規與錯誤行為並採取行動。

2005年成立的穿越石油是越南37個石油經營單位之一，旗下業務包括航空燃油，總部在胡志明市。穿越石油效期自2021年11月19日至2026年11月的石油進出口許可證，已在8月11日遭到工商部吊銷。