全台急凍，越晚越冷！想要成為億萬富翁的彩迷今（21日）晚想必也感受到冷颼颼的寒意，因為威力彩本期（12／21）頭獎仍未開出，目前已經連9槓，貳獎也槓龜。不過台彩公司保證，下期（12／25）頭獎獎金仍有2億元。

威力彩今晚開出第112000102期獎號，第一區中獎號碼由小到大依序為03、10、13、34、37、38，第二區中獎號碼為04。

派彩結果及中獎號碼以台彩官網公告為主。

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