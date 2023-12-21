南韓統一部今天指出，北韓近年開始推動使用電子支付，是為了減少市場內的現金流通量，強化財政管理，防止現金外流。北韓當局對短缺的穀物糧食也持續強化管制。
韓聯社報導，南韓統一部官員今天向媒體表示，北韓當局正在規劃修改制度，藉由推行電子支付，減少市場內現金流動；2021年制定的電子支付法也在今年7月進行部分修法。
北韓所謂的電子支付，一般是指利用銀行帳戶進行的無現金交易，主要用於企業之間交易。官員指出，若現金交易增加，意味著不受政府管制的現金增加，當局因此才修法推行電子支付，減少民間實際持有現金的比例。
不過，北韓民眾一般是透過「錢主」取得現金，擁有銀行帳戶的民眾只有部分平壤市民等少數族群。
據KBS報導，錢主透過買賣外匯、放貸及走私等方式累積財富，無法使用正規金融管道的一般民眾，會透過營運的地下錢莊周轉資金，錢主也可能藉由國營事業名義參與國有建築租賃及投資產業。
除推行電子支付外，北韓今年2月制定「放貸法」，強化監督、管制銀行放貸業務，也是為防堵現金外洩。
同時，面臨糧食短缺的北韓持續強化糧食生產及流通管制。官員指出，據北韓媒體報導，今年8月制定的商品流通法強化國家對商業流通的管制，南韓統一部分析，北韓當局意圖藉由強化經濟管制，遏制民間市場活動，避免人民思想脫離政府掌握。
不過，在北韓糧食原本就短缺的狀況下，強化管制反而可能造成民間交易轉為地下、價格飆漲等負面影響，讓弱勢族群的糧食不足問題更為嚴重。
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