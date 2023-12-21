日本一向是觀光大國，疫情解封後，受惠於日幣貶值，更是吸引大批國際觀光客。據估計，明年訪日外國遊客人數有望達3310萬人，超越2019年的3188萬人，改寫歷史新高。可是過去的主力客源大陸，仍未出現明顯復甦跡象。日媒報導指出，明年訪日遊客的實際人數將被陸客所左右。

疫情解封後赴日旅遊夯，日本政府觀光局（JNTO）20日公布的推估數據顯示，今年1月至11月，訪日遊客總數約2233萬2000人，為時隔3年再度突破2000萬人，且預估全年料達2500萬人左右，明年還將進一步增加。

日本旅遊公司JTB同日也發布預測數據稱，由於日圓貶值，比起其他國家，到日本旅遊相對便宜，明年訪日遊客人數將比2023年增加30%，達3310萬人，創歷史新高。

不過據日經中文網報導，大陸遊客復甦緩慢，11月只有25.83萬人，僅為2019年同期的3成多，遠低於南韓的64.99萬人與台灣的40.35萬人。

陸客赴日需求疲軟，航班復甦也較為緩慢。全日空11月的大陸航線預訂率僅約5成左右。不過全日空社長井上慎一表示，大陸旅客赴日仍存有需求，「不過問題在於尚未形成大的浪潮」。

日本瑞穗研究與技術公司（Mizuho Research and Technologies）首席經濟學家坂中彌生指出，由於疫情後的報復消費力道已經減弱，加上房地產低迷帶來的經濟影響，陸客的海外旅行需要一段時間才會恢復，預估要等到2025年中期前後才會回到2019年疫情前的高峰水平。