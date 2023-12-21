中國大陸新石化計畫陸續投產，不斷以低價戰搶食外銷市場，可能也是今(21日)將12項石化產品列為ECFA早收優惠關稅取消原因。經濟部長王美花下午出席廠商活動時表示，除了大陸石化業殺價造成紅海市場(競爭白熱化)外，還有面板、太陽能，以及現在的電動車。像德國現在很緊張，汽車產業受到中國衝擊。
王美花今日出席「台灣未來願景數位永續聯盟會員大會」演說，指出過往台灣出口，中國占的比例都在四成以上，最高曾經到四成三，但今年已降到三成五，降非常多，這有好幾個原因。
首先是中國的經濟不是很好，幾個產業出口到中國的，衰退的幅度比到其他國家多。第二是中國開始自給自足，如果自己有產能的，就不買其他國家，像石化業就是一個非常明顯例子。它的產能從今年陸續開出來，而明年會更多。
所以國內石化產業跟她說，不是怕(產品)賣不出去而已，還怕中國低價傾銷到各國，所以石化業已變成一個紅海市場。王說其實這過往已經有，像是面板、太陽能的案例，而現在則是電動車。
王美花進一步指，面對中國電動車，比我們更緊張的人叫做歐洲，美國因為法規限制中國來的電動車不給7000塊美金補助，所以中製要去比較困難。但是歐洲，特別是像德國就非常緊張。因為汽車產業是他們的工業之母，汽車產業不好，還被中國這樣進口進來。造成他們的經濟風險非常高，這就是中國目前的現象(指產業威脅)。
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