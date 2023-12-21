希臘國防部長鄧迪亞斯今天說，希臘將加入以美國為首的海軍聯盟，保護紅海全球航道免受葉門叛軍「青年運動」的攻擊。

法新社報導，鄧迪亞斯（Nikos Dendias）說，一艘希臘海軍巡防艦將根據總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）的命令加入特遣小組。

鄧迪亞斯透過電視轉播發表聲明說，作爲一個領先的航運國家，希臘在因應全球海上運輸的「巨大威脅」上具有「基本利益」。

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）18日宣布的特遣小組最初成員包括英國，巴林，加拿大，法國，義大利，荷蘭，挪威，塞席爾和西班牙。

獲伊朗支持的葉門反政府武裝組織「青年運動」（Houthis）說，他們對過往貨櫃船進行飛彈和無人機攻擊，是為了支持以哈戰爭中的巴勒斯坦人。

蘇伊士運河（Suez Canal）是全球約10%貿易的咽喉要道，如今前往蘇伊士運河的紅海水域不平靜，迫使許多航運公司改變航線。