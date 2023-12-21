希臘國防部長鄧迪亞斯今天說，希臘將加入以美國為首的海軍聯盟，保護紅海全球航道免受葉門叛軍「青年運動」的攻擊。
法新社報導，鄧迪亞斯（Nikos Dendias）說，一艘希臘海軍巡防艦將根據總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）的命令加入特遣小組。
鄧迪亞斯透過電視轉播發表聲明說，作爲一個領先的航運國家，希臘在因應全球海上運輸的「巨大威脅」上具有「基本利益」。
美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）18日宣布的特遣小組最初成員包括英國，巴林，加拿大，法國，義大利，荷蘭，挪威，塞席爾和西班牙。
獲伊朗支持的葉門反政府武裝組織「青年運動」（Houthis）說，他們對過往貨櫃船進行飛彈和無人機攻擊，是為了支持以哈戰爭中的巴勒斯坦人。
蘇伊士運河（Suez Canal）是全球約10%貿易的咽喉要道，如今前往蘇伊士運河的紅海水域不平靜，迫使許多航運公司改變航線。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：