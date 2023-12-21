全國農業金庫預定於12月25日於中興大學舉辦「青年從農創業成功經驗分享座談會」，邀請行政院副院長鄭文燦和中興大學校長詹富智擔任致詞貴賓，由10位不同農漁產業別的傑出青年農民，分享創業成功的關鍵實務。

資金是青農（18～45歲）創業不可或缺的資源。2016年總統蔡英文上任，隨即指示農業部（前行政院農業委員會）對青農貸款，提供降低利率、延長期限、增加額度和放寬資格等一系列的優渥措施；也透過農業信用保證基金，協助擔保能力不足的青農取得營農所需資金；2021年8月起，更納入46～55歲壯年農民為政策輔導對象。

迄2023年11月底，農業金融機構(農業金庫和農漁會信用部)的青(壯)年農民從農貸款20,004件，271.4億元，每件平均136萬元。農業金庫的青(壯)年農民從農貸款逾放比6.15％，遠高於總放款平均逾放比0.22％。主要受到氣候變遷等外部環境的影響，青(壯)年農民從農貸款的逾放比較高，但是，「培養接班世代，促進勞動力結構年輕化」是正確的政策方向。

長期以來，全國農業金庫和農漁會信用部配合政策，積極優化線上服務平臺及申貸APP、建立電話諮詢專線、密集舉辦說明會、提供產銷專業知識，協助青農取得資金，在農漁村安身立命。

青壯年從農創業有許多成功個案，有的收入甚至高於原來服務的科技業。本座談會預定邀請稻米、雜糧、茶葉、蔬果、畜產、水產、花卉和生技10位青年農民，就資金取得、技術學習、組織參與、品牌建立、市場行銷和利潤創造等面向，分享經驗。

欲參加座談會者，可透過全國農業金庫的官網線上報名，依報名順序，額滿為止。