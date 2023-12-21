聖安(6926)21日宣布，旗下「基因工程間充質幹細胞及其應用」與「衍生自基因工程化之間質幹細胞的外泌體及其應用」，技轉專屬授權顥晟生醫。技轉契約，包含2億元的簽約金與授權金和視銷售狀況提成的銷售權利金。

除此兩項技術平台的技轉外，透過此次合作，聖安也將以其靶向外泌體工業化的量產經驗，以顥晟即將進行的缺血性腦中風小分子新藥phase II臨床試驗為首例，協助並加速該新藥的開發成功。

聖安表示，此個案若成功，該平台可重複複製至其他新藥開發上，創造更為快速的研發與更為廣泛的應用。

據市場分析，2022年全球腦中風診斷與藥物治療市場有353.5億美元，估計到2032年將上升到770.2億美元。透過此項授權契約聖安將可獲得2億元台幣簽約金與授權金，將對聖安帶來第一筆營收。

聖安表示，以外泌體做為臨床治療新藥，目前尚未有FDA核准的產品上市，最大的困難在於產品分離純化與擴大量產的技術壁壘。該公司專注於癌細胞靶向外泌體新藥開發，外泌體產品(SOB101)已經能突破純化與放大量產的技術瓶頸，外泌體外膜上支架蛋白帶有靶頭的良率已可穩定達到80％以上，能有效降低產品生產製造成本，預計將於2024年進入臨床試驗。

董事長黃秋錦表示，此次專屬授權契約的簽訂，開啟國內大分子生物藥與小分子化學藥跨領域強強合作新頁，藉由聖安靶向外泌體開發領先技術與顥成小分子治療缺血性腦中風新藥開發經驗，必將加速將此具市場創新性與區隔性的產品推向國際市場。