入冬以來首波寒流來襲，相信不少民眾今（21）日都明顯感受到冷氣團威力。不過冷颼颼的天氣澆不熄彩迷的熱情，為了趕在年底前實現成為億萬富翁的願望，許多人仍舊衝往彩券行投注。台彩公司保證，本期（12／21）頭獎獎金仍有2億元。最新獎號已經出爐，能否夢想成真，能就看這7碼！

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