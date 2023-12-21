因美國充電規格CCS1出現重整，健和興（3003）加入認證行列，新認證已於今年9月與12月拿到，隨著認證正式到手，健和興也著手布局美國產線，健和興表示，過年前新增的設備將陸續轉移到美國，預期農曆年後美國的產線就會布置完成，目標在今年第二季小量生產。

除了美國廠外，為因應歐美客戶N＋1的需求，健和興也加緊建置泰國廠的速度，依據現有規畫，泰國廠應該可以在明年第一季完工，並跟進在明年第二季量產，主攻儲能設備和綠電配置。

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