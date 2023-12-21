農業部動植物防疫檢疫署21日邀集台北市野鳥學會、東海大學、農業部獸醫研究所及生物多樣性研究所等團隊，召開第7次候鳥遷徙預警會議，會議循例先由台北市野鳥學會分享近期於全台10個重要棲地禽流感高風險候鳥調查情形，經討論後與會專家研判：鑒於台南鯤鯓、高雄茄萣及宜蘭竹安等樣區，冬候鳥數量明顯上升且多於過去數週，建議持續針對全台養禽業者發布冬候鳥遷徙預警，應避免家禽與候鳥接觸；考量近期日本常有野生天鵝確診案例，生多所提醒，本週雖然無新進天鵝個體被觀察到，但仍請加強漁塭濕地附近禽場生物安全管理。
防檢署說明，候鳥路徑上游國家日本近期已發現61例候（野）鳥高病原性禽流感案例，韓國亦發現數起候（野）鳥高病原性禽流感案例，近日冬候鳥抵台數量仍增加，顯示目前我國受境外禽流感病毒入侵的風險仍高，且今明2日受寒流影響，各地氣溫非常寒冷，易造成家禽緊迫，防檢署籲請養禽業者應立即加強禽場保溫及防鳥設施、做好門禁管制及消毒等生物安全措施，防範疫情發生及傳播。
防檢署補充，防檢署持續與地方動物防疫機關加強高風險區域之消毒工作，同時也持續利用遙控無人機查核死廢畜禽化製車，以督促化製車駕駛於載運死廢畜禽時全程保持密閉防漏，避免影響環境衛生及造成疫病擴散，迄今計查核48輛化製車，其中9輛不符規定，均由所在地動物防疫機關依法查處，同時也呼籲化製車業者切勿心存僥倖，務必於執行載運作業時依法維持防漏密閉，違反者將依《動物傳染病防治條例》規定，處新台幣2萬元以上10萬以下罰鍰。
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