擺脫升息緊箍咒，全球科技股動起來。科技基金連6周資金淨流入，也進一步推升科技主題基金11月以來規模及報酬表現，成為跨國投資股票型的基金亮點。
投信法人表示，影響科技股評價的利率政策變數淡化，加上隨終端需求復甦及AI應用發展，將有利帶動資金持續回流，預估科技股仍將是2024年股市布局不可或缺的投資主題，建議可透過主題式或全球化布局標的，參與接下來的投資機會。
11月以來隨美國通膨降溫、美債殖利率自高檔回落，帶動資金回流科技股，做多科技股成為全球經理人目前最擁擠的交易，以科技股為主軸的那斯達克指數波段漲幅達15％。
主動式操作的跨國股票型基金當中，聚焦科技主題標包括復華全球物聯網科技、瀚亞美國高科技、第一金全球AI機器人及自動化產業、路博邁5G股票等基金同期間績效更勝一籌，並帶動基金規模近一個月有明顯增長。
復華全球物聯網科技基金經理人黃俊瑞表示，過去壓抑股市評價的緊縮貨幣政策因素淡化，若進一步啟動降息，將使評價再提升，有利資金持續回流科技股。觀察目前產業逐步回補庫存，預估2024年全球股市各產業獲利將恢復正成長，其中2023年行情表現較佳的資訊科技、通訊服務等類股，因AI應用爆發開啟大型科技公司軍備競賽，帶動全球AI相關訂單增速大幅上升，機構法人預期2024年獲利預估仍達兩位數，居各產業之冠。
黃俊瑞表示，樂觀看待中長線科技產業的產值和獲利將會創新高，後續選股布局將會以產業具長期趨勢、高技術護城河為優先，持續看好能源轉型、電動車、因雲端趨勢受惠的軟體、AIoT、高速運算、自動化及車用電子等趨勢產業題材。
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