陸方21日中止12項台灣石化產品適用ECFA協定稅率，國發會主委龔明鑫對此指出，其中包括石化業的傳統個別產品，賣進大陸市場不一定都是賣給大陸業者，長期以來就是賣給我們台商，已產生供應鏈合作關係，彼此信任關係比較強，因優惠關稅取消，將會對台灣廠商有些2百分點、有些6個百分點的成本增加，訂單並不會馬上移轉。

中國大陸21日宣布中止《海峽兩岸經濟合作框架協議》（ECFA）12項原產於台灣的石化產品關稅減讓，明年1月1日起生效。龔明鑫也說，明年元旦起不是台灣這些產品不能賣到大陸市場，而是是和過去相比，成本優勢較弱，估計未來會被中國供應商取代。

龔明鑫指出，對於個別廠商受到的衝擊，政府會全力協助，至於此事對台灣整體經濟的衝擊則是相當低，因為ECFA佔台灣出口比重已不到4％，僅剩3％多，而這12項受影響的石化產品，比重又更低，因此衝擊非常有限，不影響明年經濟表現，尤其明年前景看好的產業是資通訊、人工智慧（AI）相關，將有爆發性成長，現在預估2024年經濟成長率仍可有3％以上。

但龔明鑫也強調，拚價格是產業舊思維，重點應是找到創新轉型的路，綠色轉型就是對的路，「如果將來沒有真正淨零，可能訂單拿不到」，必須超前部署，台灣石化業一直往高質化發展、開發市場多元化，「將來如果沒有真正淨零，可能連訂單都拿不到」。

他指出，全球都在往2050淨零排放前進，期中能源結構、產業轉型、節能減碳、技術研發等各面向都必須做足準備，這些問題的嚴重性，以及超前部署的重要性，都比2％關稅重要很多，對石化業者來說「這才是真正的生死鬥」。