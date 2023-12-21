由消費性電子產品配線起家的萬旭（6134）近年啟動產品轉型，宣告今年成功打進電動車供應鏈，萬旭於法說會中表示，未來產品發展軸心不變，車用、儲能工控、航太、醫療仍會是主力項目，預期車用仍會是明年營收成長的主力，展望明年，萬旭表示，明年上半年營運仍偏淡，但期望下半年能逐步復甦。
隨著疫情解封消費需求逐漸回溫，然受到中國經濟急遽放緩、美中貿易戰成為科技戰、通膨頑強、美國升息、全球經濟成長步履蹣跚等不確定性因素影響，再加上主要客戶在疫情期間庫存尚未完全去化，萬旭今年前三季營收8,700萬元，歸屬母公司累計稅後淨損為1,478萬元，換算每股稅後淨損0.2元，對此，萬旭表示，對比總體市場衰退30％，萬旭營收僅較去年同期衰退17％，表現仍算穩健。
儘管仍陷入虧損，但萬旭表示，近幾年積極轉型為提供高頻傳輸、高畫質產品之線材供應，研發應用車載、醫療、視訊及工業用之高頻高速傳輸線材，毛利率已見到改善，今年前三季毛利率26.56％明顯優於去年同期的14.77％。
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