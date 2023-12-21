針對中國大陸對12項石化產品中止減讓關稅，台新投顧副總黃文清指出，這一批終止關稅減讓產品，主要是台塑化（6505）的丙烯、丁二烯，以及台化（1326）的PX等芳香烴衍生物，預估影響都不大。
黃文清表示，根據官方所提的相關產品中，台化出口至中國的PX佔營收8％～10％，但主要是調撥至寧波廠生產PTA，以目前中國PX產能充足下，寧波廠原料可當地採購，PX實際需轉移至他國銷售的比例僅佔營收2％～3％、影響不大。
另一方面，台塑化的丁二烯沒有外售中國，僅丙烯出口到中國佔營收約1％～2％，影響也不大。
針對中國大陸對12項石化產品中止減讓關稅，台新投顧副總黃文清指出，這一批終止關稅減讓產品，主要是台塑化（6505）的丙烯、丁二烯，以及台化（1326）的PX等芳香烴衍生物，預估影響都不大。
黃文清表示，根據官方所提的相關產品中，台化出口至中國的PX佔營收8％～10％，但主要是調撥至寧波廠生產PTA，以目前中國PX產能充足下，寧波廠原料可當地採購，PX實際需轉移至他國銷售的比例僅佔營收2％～3％、影響不大。
另一方面，台塑化的丁二烯沒有外售中國，僅丙烯出口到中國佔營收約1％～2％，影響也不大。
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