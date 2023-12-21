中鋼、中鴻21日參加富邦證券舉辦的法說會，中鋼董事長翁朝棟表示，日本製鐵併購美鋼主要是看好美國的電動車市場前景，而國際鋼市自第四季開始回溫後，預期明年鋼市景氣可望比今年好，值得期待。
翁朝棟21日下午，率總經理王錫欽、執行副總黃建智、財務副總楊岳崑及業務副總劉敏雄等人參加富邦證券舉辦的法說會，中鴻董事長曾貴松也帶領總經理朱敏、業務副總林俊廷等人參加法說會。
對於法人關切的鋼市景氣和日鋼併購美鋼議題，翁朝棟表示，日本製鐵併購美鋼，大家都覺得有點意外，中鋼也觀察很久，但當日鐵撤銷對豐田汽車的控告後，卻沒有撤銷對大陸寶鋼的控告，就在注意其下一步策略是什麼？，等併購美鋼的消息確定之後，始知原來日本豐田是最大汽車廠，希望釋出善意，能讓豐田未來多購買日鋼的汽車鋼材。
翁朝棟指出，日本製鐵的經營策略，包括印度銷售立一般級的鋼品，且國內就關掉一些舊有設備和鋼廠，並放眼美國市場，主要是美國有69％的電爐廠，31％的高爐廠，而電爐廠是不適合生產高級鋼材，因此日鐵併購美鋼，顯然是看好美國的電動車市場前景，想藉由美鋼的生產設備，用來生產高品級鋼，期能攻佔美國的電動車市場。
展望鋼鐵景氣，翁朝棟認為，世界鋼鐵協會今年10月份提出的預測，是明年的全球鋼材需求將比今年成長1.9％，即增加3,460萬公噸，在預測之前蒐集的資料，當時鋼鐵景氣還很差，而這波鋼鐵景氣是自今年第四季開始回溫，因此樂觀期待，明年鋼鐵景氣的復甦腳步將比當初預測的好轉，也就是預期明年鋼鐵景氣可望比今年好，明年應是景氣好的一年，值得期待。
中鴻董事長曾貴松也表示，今年上半年在歐美通膨、升息壓力下，各國經濟表現不如預期，鋼廠處在「高成本、低需求」的情況下運行，下半年隨著歐美鋼廠減產和歲修，鋼市供需逐步獲得改善，且國際經濟正向發展，加上通膨獲得改善、升息議題已接近尾聲，以及中國大陸的經濟復甦優於預期，帶動亞洲景氣回升，有助於全球鋼市逐漸增溫。
鋼市展望，曾貴松指出，世界鋼鐵協會預測，2023年全球鋼鐵需求量約18.15億公噸、年增1.8％，且隨著去庫存接近週期尾聲、汽車產業的復甦，及東南亞等各國持續推動基礎建設，所帶動的鋼鐵需求，世界鋼鐵協會預測，2024年預測為18.49億公噸、年增1.9％，較2023年需求量增加近3,460萬公噸。此外，隨著下游客戶開始增補庫存，預期明年鋼市將維持健康的局面，鋼市發展正向可期。
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