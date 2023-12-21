中國人民銀行21日公布，人行行長潘功勝18日主持召開經濟金融形勢專家座談會，強調人行始終堅持「兩個毫不動搖」，注重培養發展新動能，促進民營經濟做大做優做強，提高科技創新、民營小微、先進製造、綠色發展等領域的貸款增量和占比，金融服務實體經濟質效不斷提升。
公告指出，李揚、張曉慧、王小魯、白重恩、管濤和彭文生等專家與會發言，大家認為，今年以來一系列擴大內需、提振信心、防控風險的政策措施相繼推出，政策效果逐步顯現，金融支援實體經濟力度穩固，經濟總體回升向好。
與會專家就如何解決好經濟金融運行中的問題，防範化解潛在風險，平衡內外均衡，以及加強宏觀政策協調等方面提出了意見建議。潘功勝表示，各位專家的意見十分重要，在外部不確定性增多背景下，大陸外匯市場韌性明顯增強，人民幣匯率在合理均衡水準上保持基本穩定。
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