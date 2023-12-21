11月新台幣大反攻，但韓元升更多，根據國際清算銀行（BIS）公布11月實質有效匯率指數（REER），新台幣REER略升至98.81，主要貿易競爭對手韓元REER則上升至98.63，雙方差距已明顯縮小至0.18，台韓出口價格競爭力拉近，不過，12月新台幣又貶輸韓元，台韓REER「黃金交叉」的半步之遙，仍顯得相當巨大。
觀察11月各貨幣升貶，美元指數單月下跌2.96％，主要貨幣對美元全數回彈，尤其英鎊強升4.56％，其餘包括澳幣、歐元、瑞士法郎、人民幣、加幣、日圓全數升值；而新台幣升3.71％，韓元更升值4.72％更是亞幣最強。
反映在反映在BIS統計的一籃子貨幣，台韓REER均上揚，惟韓元漲勢更兇猛，韓元REER升幅更大，使兩者差距從10月的1.94大幅縮小為0.18，為近11月以來雙方REER最接近時刻。
BIS統計的REER為估算一國貨幣對一籃子貨幣的匯率變動指數，變動來自於匯率升貶與所對應的一籃子貨幣漲跌，及物價變動因素相關，上揚對出口占GDP比重愈高的國家愈不利，即REER愈低、出口報價愈具競爭力。
根據統計，前一次新台幣REER長時間高於韓元，要追溯到1994年，當時長達近近十年時間台灣出口競爭力都輸給韓國；而2020年起新台幣一路飆升，台韓REER在2021年5月出現「死亡交叉」，即使今年1月差距縮小至0.13，雙方無法出現「黃金交叉」，至今新台幣REER已連31個月高於韓元REER，台灣出口價格競爭力從2021年5月起持續輸給南韓，為史上第二長期間。
匯銀主管分析，美國聯準會降息預期升溫，但市場仍有諸多不確定性，美元短線回落都有買盤承接，新台幣12月轉趨貶值，但看來仍是貶不夠兇，12月以來新台幣累貶0.09％，韓元12月則為亞幣最弱、貶值達1.16％，加上台灣後續還有選舉題材加持，新台幣欲弱也不易，台韓REER差距難以縮小，想反轉要再等等。
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