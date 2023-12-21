財政部促參司綜合今年的民參績效，預期民間投資上看2200億元，今年促參大型案件類別多元，涵蓋醫療研發、再生水、焚化爐、大型物流中心及綠能循環中心等類型。

其中以教育部清華大學的桃園醫療暨教育研發園區BOT案，簽約金額118億元為今年促參簽約金額最高案件。

而其他法令的民間參與公共建設，則以財政部國有財產署與艾司摩爾新北市林口區的工業設施設定地上權案，簽約金額268億元為最大案件，也有多件大型交通建設周邊土地開發，帶動大眾運輸系統永續發展。

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