中華電信21日在高雄亞灣啟動全台首發最大規模的5G網路切片服務場域，為5G AIoT產業生態系構築最佳孵化環境，點燃高雄亞灣發展新引擎。 同時，中華電信高雄亞灣科技大樓盛大揭牌，中華電信研究院高雄研發中心與資訊技術分公司高雄技術中心也宣佈成立並正式進駐本大樓。

中華電信董事長郭水義表示，伴隨兩大研發技術中心的成立，需才孔亟，中華電信除鼓勵集團內的優秀同仁返鄉服務外，還計畫在未來三年內增加超過500位技術研發人才。

中華電信表示，這次啟動的全台最大規模的5G切片場域，提供智慧創新應用服務落地與實證。為加速5G創新應用智慧升級，中華電信響應政府政策，結合國際電信大廠諾基亞（Nokia）與愛立信（Ericsson）的領先技術，共同打造全台首座的5G規模性切片服務的實證場域，協助高雄亞灣布局國際級產業聚落。

其涵蓋區域包括高雄軟體園區、高雄展覽館、港埠旅運中心、高雄流行音樂中心、駁二藝術特區、西子灣、壽山動物園等，透過網路切片提供專屬頻寬資源的特性，提升全新影音感官體驗的展演潛力，亦可於人潮眾多的環境，保障導覽應用服務的傳輸品質，以產業創新結合5G切片技術，成為孕育研發量能的搖籃。

高雄市長陳其邁表示，中華電信為亞灣園區第一家進駐的廠商，並將5G切片驗證場域設立在高雄，創造更多工作機會給高雄的智慧人才，未來市府將開放更多場域空間給企業申請006688方案，並鼓勵企業加入亞灣智慧科技生態系共同推動亞灣2.0計畫。高雄市政府透過大數據掌握人流，串連公家與民間的資料庫，像是國際天團的演唱會來到高雄，透過數據分析預測協助接駁調度，短短82分鐘完成疏散，這便是智慧城市治理的體現。過去高雄市政府一直無法將商業與服務模式輸出，但透過中華電信的5Ｇ驗證，目前已開始接洽東南亞國家，以智慧城市經驗與馬來西亞等城市進行交流，未來有望將亞灣智慧城市治理的模式推展至國際市場。

中華電信積極投入高雄亞灣2.0計畫，持續加碼投資亞灣智慧科技創新園區，中華電信研究院高雄研發中心(以下簡稱研發中心)及資訊技術分公司高雄技術中心(以下簡稱技術中心)21日宣布成立並進駐中華電信高雄亞灣科技大樓。研發中心將結合5G網路切片服務，重點發展AI、智慧交通、智慧航港、智慧安防、工業節能等應用。技術中心，著重於智慧聯網、商務應用、資訊安全、雲端服務與企業應用發展，並聚焦碳盤查和碳交易平台等ICT創新解決方案。以智慧城市創新應用實例，將協助高市府發展輕軌路口智慧安全應用、智慧港灣自動通關與智慧旅運等，預期能有效提升市民交通安全、減少碳排與城市空汙、並提升旅客體驗。

郭水義表示，甫揭牌的中華電信高雄亞灣科技大樓即為中華電信南部研發技術新基地，隨著人力擴充與研發能量擴大，未來不排除增加進駐亞灣其他場域。中華電信一直以來將員工視為最重要的資產，致力為員工打造幸福職場，承諾提供員工最優質的工作環境、豐富的發展機會。為使員工無後顧之憂，員工除享有年假以外額外七天的家庭照顧假，近期更宣布為撫養6歲以下幼兒的員工提供減少每日一小時工時的福利政策，並保證不影響薪資和考績。

中華電信通過持續引進優質人才、建設全台最大規模5G切片場域等舉措，盼能築巢引鳳，催熟高雄5G AIoT產業生態系與共創聚落，為台灣AIoT走入國際市場再增助力。身為台灣電信龍頭，中華電信深耕並積極推動5G技術發展，在網路速度、基地台建設、應用場域打造都是獨步領先，將秉持著永遠走在最前面的精神，持續領航5G，驅動創新應用及行動產業發展，與台灣一起努力。