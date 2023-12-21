彰化銀行於今年10月份與榕錦時光生活園區合作舉辦「榕錦Pay您永續美好時光」活動，活動反應熱烈，為持續推廣台灣Pay行動支付使用習慣，續與榕錦攜手舉辦第二檔活動「榕錦Pay您永續美好時光 購享台灣Pay20％優惠」，活動期間為2023年12月22日至2024年6月21日止，凡民眾於榕錦生活園區內，出示台灣Pay付款條碼(金融卡／帳戶)支付，或於假日市集攤商使用台灣Pay QR Code掃碼支付成功者，單筆消費不限金額可享20％現金回饋，單筆現金回饋上限新臺幣500元，本活動回饋總金額上限110萬元。

榕錦時光生活園區內有15個知名商家，適逢聖誕節，舉辦「歡慶聖誕節暖心換好禮」活動，消費可兌換小餅乾及臉部彩繪活動體驗，還有累積消費滿額贈等多重活動。周末假日另有斜槓職人市集於園區內擺攤，針對榕錦聖誕市集(12月23日至12月24日)，推出「歲末送愛 聖誕％市集」活動，將匯集各攤商5％營業額歲末送愛到「禪光慈善基金會」，讓聖誕不僅浪漫更是暖心；跨年期間(2023年12月30至2024年1月1日間)於園區粉專按讚及打卡，即可兌換榕錦幸福御守一枚，祝福新的一年平安又幸福。

榕錦時光生活園區實踐多元平等之文化價值，及持續永續美好環境，與彰化銀行發展綠色金融之永續精神呼應，本活動藉由鼓勵民眾使用台灣Pay行動支付，減少現金交易，朝向減碳及無紙化消費方式，為環境盡一份努力。