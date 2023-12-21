餐飲股再增新軍，全家便利商店旗下全家餐飲（7708）與以火鍋起家的連鎖餐飲集團築間（7723），今（21）日分別登錄興櫃及興櫃戰略新板，三商餐飲（7705）則於明（22）日加入興櫃行列。由於疫後外食餐飲市場大復甦，不少餐飲股同儕今年業績分創新高，以68元登錄興櫃的全家餐飲開盤以91元開出後即一路仰攻，盤中最高來到148.0元，漲幅逾117％，收150元。築間以每股160元登錄興櫃戰略新板，開盤一度來到182.5元，漲幅逾16％，最後收165元，雙雙上演蜜月行情。

受惠展店效益與疫後餐飲市場回溫，全家餐飲2022年合營收17.42億元、年增36.78％，稅後淨利0.59億元、年增71.32％，每股盈餘1.99元，均創新高。2023年上半年營收10.8億元、年增41.87％，稅後淨利0.41億元、年增近1.84倍，每股盈餘1.66元。前10月稅後淨利0.83億元、每股盈餘3.64元，雙雙超越去年全年。年前11月自結合併營收19.92億元、年增28.4％，今年全年營收肯定再創新高。

展望後市，目前全家餐飲旗下有四大餐飲品牌：沃克牛排、日式定食大戶屋、韓式炸雞bb.q CHICKEN，以及個人燒肉品牌IKIGAI，截至11月底總店數65店，其中大戶屋為43店。看好內 需餐飲市場後市，預計每年積極展店8-12家店，中長期將持續擴增品牌數達5-8個，營運動能強勁。

築間集團現有五個餐飲品牌、166家連鎖門店，年底前再增12家，總店數達178家。今年前11月營收52.5億元，明年目標展店50家並啟動海外展店計畫。

展望後市，防疫期間築間在紅海中展現韌性與競爭力並在防疫期間通過市場考驗，明年起集團將採「類直營加盟」策略，兼顧品質與效率以多品牌、多業態加速擴大市占，在一、二線城市的蛋黃與蛋白區同步插旗。同時經營觸角將持續向燒肉、韓式料理、酸菜魚與中平價牛排市場延伸擴張。法人預期，築間2024年業績可望爆發性成長，營收上看80億元、年增逾30％，2025年將達百億元規模。

三商餐飲（7705）於22日登錄興櫃，興櫃登錄價91元。三商餐飲旗下品牌包含三商巧福、拿坡里披薩、福勝亭、三商鮮五丼、品川蘭、BANCO、拿坡里炸雞、巧福PLUS以及虎記餃子等，總店數超過400家，為國內最大全直營餐飲集團。

三商餐飲今年前11月累計營收52.2億元，年增10.82％，已超去年全年水準；2023年上半年營收28.4億元，年增12.8％，毛利率37.7％，稅後淨利1.2億元，EPS 1.99元。展望後市，法人看好三商餐飲旗下品牌商品均屬剛需，受景氣影響小，加上門店全是直營，可有效控管品質，隨店數增加，營收可望持續成長。