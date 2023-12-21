美國前總統川普之前抨擊移民的言論讓他成為眾矢之的，某些人認為他是重提納粹哲學。對此，川普表示他從來沒讀過希特勒自傳「我的奮鬥」（Mein Kampf）。

法新社報導，然而，他卻毫不猶豫升高煽動性言論。

他昨天深夜在愛荷華州造勢場合中說：「是真的，他們（移民）在摧毀我們國家的血液。這是他們正在做的事─摧毀我們的國家。」

77歲的川普週末期間也發出類似評論，引發各方砲轟。白宮發言人指控他在「呼應法西斯主義者和暴力白人至上主義者的怪誕觀點」。

上個月，總統拜登指控川普以「害蟲」字眼批評政敵，是呼應希特勒的作法。

川普昨天否認他與希特勒有任何相似之處。他說，「我從沒讀過『我的奮鬥』」，還說希特勒使用這類語言的方式「大不相同」。

拜登競選團隊今天在舊稱推特（Twitter）的社群平台X發布圖片，將川普的3條評論和希特勒的聲明並列在一起，直指兩人說法類似「並非巧合」。

拜登於2020年大選擊敗當時爭取連任的川普，入主白宮。鑒於川普目前在2024年共和黨總統提名戰中聲勢遙遙領先，拜登與川普很可能將於2024年大選再度交鋒。

川普的用詞讓重量級共和黨人士立場相當尷尬。聯邦參議院頭號共和黨籍議員麥康奈（Mitch McConnell）已公開譴責川普的言論。

川普2015年首次競逐白宮期間也曾表示，某些來自墨西哥的移民「帶進犯罪」和「強暴犯」。

接下來他又做出將在美墨邊境建造高牆、將移民拒諸門外這項惡名昭彰的承諾。數百公里的牆是建了，但移民仍舊持續跨境湧入美國。