永慶房屋21日公布2024年第一季網路會員調查，全台認為房價看漲比例增加6個百分點至40％，看跌的比例較上季大減8個百分點至23％ ，展望2024年房巿，永慶房產集團業務總經理葉凌棋提出，有四大變數，分別為 經濟情勢、兩岸關係、地緣衝突、通貨膨脹。

根據本次調查結果顯示，發現72％消費者認為影響2024年房市的關鍵因素是通貨膨脹，其次則是兩岸關係的發展、政府的打炒房政策以及國內的利率調整以及國際地緣政治風險都是變數。

葉凌棋表示，目前各經濟預測機構都預估2024全球經濟成長放緩，但隨著全球消費、貿易需求回溫，有利於台灣出口貿易值成長，加上內需穩定的狀況下，2024年台灣經濟可望谷底回升，但全球貨幣政策將面臨轉折點，全球經濟局勢與貨幣政策走向將是左右全球景氣的關鍵。

同時，葉凌棋指出，2024進入大選年，國內總統大選結果與台海情勢未來發展，不確定性高，將影響房市表現。此外，俄烏戰爭未歇、以巴衝突仍持續中，加深區域政經局勢的不確定性，全球地緣政治風險難除。葉凌棋說明，雖然全球通膨漸趨和緩，但國內碳費即將開徵，恐推升「綠色通膨」，加上工資上漲，預期國內通膨難降。

葉凌棋說明，展望2024年，全球經濟緩步復甦，升息循環已到末升段，但國內缺工問題仍在，工資上漲加上碳費開徵，將導致營建成本增加，通膨壓力難緩解，房價也難有下修空間。因此，在經濟情勢、兩岸關係、地緣衝突與通貨膨脹四大變數影響下，綜合評估判斷明年房市趨勢走向，預期2024房市呈「量穩價緩漲」格局，全年交易量估30.4-31.3萬棟之間，較2023年減少0.5％至增加2.5％。