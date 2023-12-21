好東西不能只留在苗栗！苗栗縣政府與楓康超市攜手合作，跨越城市共同行銷苗栗友善的農產品，今（21）日宣布，善耕苗栗的農產品將於30家楓康超市開賣，同時也會在楓康團購網銷售，希望透過楓康超市讓更多中部民眾認識善耕苗栗的優質產品。

苗栗縣政府副縣長鄧桂菊、水保署台中分署長陳榮俊、楓康超市協理林明圖等人，今日上午在楓康超市青海店舉辦「善耕苗栗in楓康超市城市行銷產品上架」宣傳活動，當日前100位民眾可享楓康四日鮮蛋10入一盒10元優惠，現場還有冰淇淋免費享用。

苗栗縣副縣長鄧桂菊表示，透過與楓康超市的合作，苗栗縣的優質農產品將得以進入更多家庭，提升消費者對於健康、友善農產品的認知與接受度。通過精心挑選共有五種代表性產品，包括榮獲國際里山案例的鯉魚社區-青稻夫米星星、台灣花卉生物技術公司玫瑰釀及國產藍莓汽泡水、Me棗居有機紅棗杭菊茶包，以及苑裡鎮農會推出的低GI首選-秈22號香米，今日宣傳活動當天，凡購買善耕苗栗產品加贈米星星乙包，限量100包。

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