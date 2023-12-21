日圓近期升貶互見，上下震盪幅度加劇，國內民眾最關心日圓是否將開始轉強。台經院景氣預測中心主任孫明德21日表示，日本債務包袱很重，升息對其影響很大，不排除2024年繼續維持超低利率政策；況且即使轉向緊縮，升息也頂多在1％上下，宣示性意義大於實質性意義，明年投資人恐要留意，「換日圓要煞一下車」，以免慘遭套牢。
日本央行（BoJ）近期開始考慮何時解除負利率政策，雖然12月繼續按兵不動，但市場預測，日本央行2024年有機會結束殖利率曲線控制政策（YCC）政策，帶動後續日圓溫和升值空間，普遍預估至2024年底，日圓將逐步回升。
孫明德21日受邀在兆豐證券「掌握投資贏向2024投資展望說明會」專題演講，對於日本央行決策，他認為日本升息周期不僅還沒到，甚至有可能不會出現，主因其他經濟體已經準備降息，日本至今還未升息，加上日本債務包袱太重，沒有理由強勢升息，頂多升息1％，宣示性意味濃厚。
市場預料日圓可能一路回升，甚至最極端看法認為日圓可能回到100價位。孫明德直言，日本會不會升息都不一定，加上升息碼數小，對日圓驅動力不足，「日圓了不起升至130～140價位」。而此看法與匯豐銀行分析類似，匯豐預期日圓在2024年底將回升至136左右。
孫明德說，美國聯準會（Fed）強勢升息後，利率拉到5％以上，主因美國國民所得比Fed負債還高很多，但相較下，日本負債超高，負擔不起升息，「日本只要升息1％多，市場就會出事」，因此，如果2024年日本央行升息，也指示讓美日利差縮小，不用太過期待。
孫明德也提醒，雖然股神巴菲特也積極投資日本，但巴菲特並非把美元搬到日本投資，而是在當地發日本債券借錢，且其投資的都是日本五大商社，等於是內需概念股，大眾不要聽到巴菲特投資日本就跟進，要研究投資選股，且重點是不要把錢搬到日本，而是在當地找日圓投資。
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